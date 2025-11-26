MinEduación pidió aclarar sentencia del Consejo de Estado sobre rector de la UNAL

En décimo lugar quedó ubicada la universidad Nacional de Colombia, la cual fue elegida como la mejor en la opinión de más de 10.000 líderes académicos de todo el mundo, que abarcó un total de 133 países encuestados.( Colprensa )

En un documento radicado el 25 de noviembre, el abogado Edgar Fabián Garzón Buenaventura, en representación del Ministerio de Educación, señaló que al revisar el contenido del fallo “no se observa una instrucción concreta, precisa y explícita dirigida al CSU o al Ministerio”. Añadió que, tras la publicación de la sentencia, “se han formulado interpretaciones diversas sobre supuestas órdenes tácitas”, lo que genera incertidumbre administrativa y llevó al Ministerio a pedir una aclaración puntual.

Lea también: UNAL designó rector encargado mientras sigue el trámite sobre la rectoría en propiedad

En el escrito también se plantearon preguntas sobre los efectos jurídicos de la nulidad. Según la solicitud, la imprecisión en este punto podría dar lugar a decisiones contradictorias dentro de la Universidad, por lo que pidió orientación directa de la Sala.

Finalmente, el Ministerio subrayó que la sentencia no incluyó órdenes operativas y pidió confirmar si la ejecución del fallo debía limitarse “a reconocer la nulidad y sus efectos naturales”. El documento advirtió que cualquier interpretación ampliada podría ser “contraria al principio de legalidad” y reiteró que la Sala debía aclarar si existía o no alguna actuación adicional exigible, como la reintegración de Ismael Peña por parte del Consejo Superior Universitario.