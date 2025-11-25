UNAL designó rector encargado mientras sigue el trámite sobre la rectoría en propiedad

El Consejo Superior de la Universidad Nacional aceptó la renuncia de Leopoldo Múnera y en la misma sesión designó de forma temporal al profesor Andrés Felipe Mora. Con esta medida busca mantener la estabilidad administrativa y asegurar que los procesos académicos siguieran su curso sin interrupciones.

Mora ya había estado al frente de la institución en otros encargos, por lo que asumió nuevamente el rol mientras se resolvía la situación sobre la rectoría definitiva.

Según explicaron miembros del Consejo Superior, el nombramiento se adoptó porque el fallo del Consejo de Estado aún no se encontraba ejecutoriado, lo que impedía cerrar el trámite sobre la autoridad universitaria en propiedad.

El Consejo también estudió la solicitud presentada para reconocer a Ismael Peña como rector, trámite que sigue en revisión a la espera de que se cumpla el procedimiento jurídico correspondiente.

Escuche W Radio en vivo aquí: