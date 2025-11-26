PSG vs. Tottenham EN VIVO🔴:siga el minuto a minuto del partidazo de Champions League
El partido de pasada Supercopa Europea se repite a tan solo pocos meses de haberse enfrentado.
PSG y Tottenham, quienes protagonizaron la pasada edición de la Supercopa Europea, se vuelven a ver las caras tras lo que fue el empate 2-2 y la consagración del equipo parisino por la tanda de penales.
Los dirigidos por Luis Enrique y vigentes campeones de la Champions League, reciben al conjunto inglés en el Parc des Princes de Paris. Por un lado, Paris Saint-Germain posee 9 puntos, uno más que el equipo del norte de Londres.