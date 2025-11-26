Deportes

PSG vs. Tottenham EN VIVO🔴:siga el minuto a minuto del partidazo de Champions League

El partido de pasada Supercopa Europea se repite a tan solo pocos meses de haberse enfrentado.

Joao Neves de PSG. FOTO: Image Photo Agency/Getty Images. // Rodrigo Bentancur de Tottenham. FOTO: Dennis Agyeman / Europa Press via Getty Images

Joao Neves de PSG. FOTO: Image Photo Agency/Getty Images. // Rodrigo Bentancur de Tottenham. FOTO: Dennis Agyeman / Europa Press via Getty Images

PSG y Tottenham, quienes protagonizaron la pasada edición de la Supercopa Europea, se vuelven a ver las caras tras lo que fue el empate 2-2 y la consagración del equipo parisino por la tanda de penales.

Los dirigidos por Luis Enrique y vigentes campeones de la Champions League, reciben al conjunto inglés en el Parc des Princes de Paris. Por un lado, Paris Saint-Germain posee 9 puntos, uno más que el equipo del norte de Londres.

Siga el minuto a minuto del partido aquí:

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad