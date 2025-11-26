Venezuela dijo que el envío de barcos para amenazar “militarmente” no es el camino
“El pueblo venezolano es indestructible y llegó la hora de defender y de derrotarlos a ellos definitivamente, que entiendan que el camino es otro” dijo Delcy Rodríguez
La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este miércoles 26 de noviembre, que “el camino no es enviar barcos” ni amenazar “militarmente” a su país, en momentos en que EE.UU. mantiene un despliegue naval y aéreo en el Caribe, que Caracas ve como un intento de propiciar un cambio de régimen, al que la funcionaria llamó a derrotar.
“El pueblo venezolano es indestructible y llegó la hora de defender y de derrotarlos a ellos definitivamente, que entiendan que el camino es otro”, declaró la funcionaria, en referencia a Estados Unidos, durante un discurso ante estudiantes de la Universidad Venezolana de Hidrocarburos.
