Black Friday 2025 en Colombia: Fechas clave para aprovechar descuentos en viajes, tecnología y más

El Black Friday es uno de los días más esperados tanto para comerciantes como para compradores, pues durante esta fecha, se pueden encontrar una enorme cantidad de descuentos y rebajas en la mayoría de los comercios.

La celebración del Viernes Negro se refiere al día después del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, es decir, el viernes siguiente al cuarto jueves del mes de noviembre, que para este año cae el 28 de noviembre.

Sin embargo, muchas tiendas, empresas y emprendimientos aprovechan para ofrecer los descuentos no solo este día, sino que empiezan las promociones unos días antes, incluso, semanas atrás, que en muchos lados se les conocen como Black Days.

Muchos de estos descuentos podrán extenderse hasta unos días más e impulsar las compras a lo largo del fin de semana. Además, emparejaría el Black Friday con el Cyber Monday, evento que promueve las compras por internet a través de grandes promociones en mercados online.

Este día se convierte en una gran oportunidad para inaugurar la temporada de compras navideñas, donde encontrará descuentos significativos en una variedad de productos que van desde ropa, juguetes, tecnología y hasta viajes.

¿Qué se puede comprar en el Black Friday?

Viajes

Tecnología

Electrodomésticos

Moda

Deportes

Salud y Belleza

Hogar

Infantil

Servicios

¿Qué consejos puede seguir para evitar estafas?

Aquí hay 10 consejos para evitar estafas durante el Black Friday y los Black Days:

Comprar en tiendas oficiales y reconocidas.

Comparar precios con precios previos para asegurarse de que la oferta sea real.

Tener cuidado con las tarjetas de crédito y débito, y asegurarse de que la transacción sea segura.

Comprar en internet o presencial, pero asegurarse de que la tienda sea reconocida y tenga buenas reseñas.

No proporcionar información personal o financiera a desconocidos.

Asegurarse de que la tienda tenga una política de devolución y reembolso clara.

No hacer compras en tiendas que no tengan una dirección física o un número de teléfono de contacto.

Tenga cuidado con las tiendas en redes sociales o Market Places

No hacer compras en tiendas que no tengan reseñas o comentarios de otros clientes.

Asegurarse de que la tienda tenga una política de privacidad clara y que se comprometa a proteger la información personal y financiera de los clientes.

¿Qué tiendas tendrán descuentos en el Black Friday?

En Colombia, muchas tiendas y comercios participan en el Black Friday y los Black Days. Algunas de las tiendas que suelen ofrecer descuentos y promociones durante estos eventos incluyen:

Alkosto

Éxito

Falabella

Homecenter

Linio

Mercado Libre

Tiendas de ropa

Plataformas online

Es importante destacar que estas tiendas pueden ofrecer descuentos y promociones en una variedad de productos, por lo que es importante investigar y comparar precios antes de hacer una compra.

¿Cuál es el origen del Black Friday?

La historia, al menos, la más aceptada, se remonta a la década de los 60’s en Estados Unidos, Filadelfia. El nombre de Black Friday fue acuñado por la Policía de la ciudad para poder describir el caótico y desordenado viernes siguiente al jueves en el que se celebraba el Día de Acción de Gracias.

Este viernes estaba repleto de enormes multitudes de turistas y compradores que llenaban las tiendas y mercados de la ciudad horas previas al partido de fútbol americano que jugaban el ejército y la marina estadounidense. Por esa razón, todos los policías de la ciudad se veían obligados a trabajar doble o triple turno para poder controlar el tráfico y los robos.

Con el pasar del tiempo, las personas relacionadas al sector del comercio le dieron un nuevo significado a este nombre, pues en contabilidad, los números rojos significan pérdidas en las ventas y los negros significan ganancias.

En la actualidad, un gran número de países ha empezado a incluir este evento en su calendario, lo que ha ayudado a impulsar la economía y el consumo.

Escuche W Radio en vivo aquí: