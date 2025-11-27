Condecoran a guardas de seguridad que enfrentaron colados en TransMilenio

El Concejo de Bogotá, en cabeza de su vicepresidente, Juan David Quintero, lideró un acto de reconocimiento a los guardas de seguridad del Portal 20 de Julio de TransMilenio, quienes el pasado 19 de septiembre enfrentaron a colados que, con cuchillo los enfrentaron, cuando intentaron impedir que los jóvenes ingresaran sin pagar.

Los guardas, armados únicamente con bolillos, se vieron superados por la violencia del grupo, y uno de ellos resultó herido en medio de la situación.

Por estos hechos, el concejal Quintero decidió contactar y condecorar a los guardas por su labor, “su compromiso con la ciudad y su dedicación en la defensa del sistema y de los bogotanos”.

Los guardas condecorados son: José Daniel Cruz Toribio, María Alejandra Bustamante Acosta, Danilsa Caraballo, Jonathan Andrés Castillo Wilches, Víctor Hugo Cardona Hincapié, Hagler Durando Rojas Cardona, Luis Enrique Castro Cuevas, José Gabriel Garcés Reyes, Luis Estevan Cuadros Sosa, Moncaleano Martínez Fidel Geovanny, Cerpa Pietro Camilo Andrés, Roa Feliz Lorena, Salamanca Tovar Lorena Paola y Yate Sánchez Edwin David.