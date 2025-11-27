EN VIVO 🔴 América vs. Independiente Medellín: siga el minuto a minuto del juego de Liga BetPlay
América de Cali recibe al DIM con varias bajas en su plantel, ya sea por lesión o por amonestaciones en jornadas previas de los cuadrangulares de la Liga BetPlay.
América de Cali e Independiente Medellín se miden este jueves, 27 de noviembre, en la jornada 3 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.
- Vea aquí: Final de la Copa Libertadores: fecha, hora y por dónde ver EN VIVO el partido Palmeiras vs. Flamengo
El equipo que pierda quedará muy cerca de la eliminación y no podrá estar en la gran final del FPC.
Siga el minuto a minuto del partido aquí:
Final primera parte, América de Cali 1, Independiente Medellín 0.
Falta de Diego Moreno (Independiente Medellín).
Sebastián Navarro (América de Cali) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Leyser Chaverra (Independiente Medellín).
Jhon Palacios (América de Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Luis Sandoval (Independiente Medellín) ha visto tarjeta amarilla.
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Leyser Chaverra (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Yojan Garcés (América de Cali).
Fuera de juego, Independiente Medellín. Jaime Alvarado intentó un pase en profundidad pero Esneyder Mena estaba en posición de fuera de juego.
Esneyder Mena (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jan Lucumí (América de Cali).
Daniel Londoño (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Cristian Barrios (América de Cali).
Corner,Independiente Medellín. Corner cometido por Cristian Barrios.
Fuera de juego, América de Cali. Mateo Castillo intentó un pase en profundidad pero Yojan Garcés estaba en posición de fuera de juego.
Diego Moreno (Independiente Medellín) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Sebastián Navarro (América de Cali).
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Léider Berrío (Independiente Medellín) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Juan Arizala con un centro al área.
Fuera de juego, América de Cali. Yojan Garcés intentó un pase en profundidad pero Jhon Palacios estaba en posición de fuera de juego.
Jaime Alvarado (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jan Lucumí (América de Cali).
Remate parado alto y por el centro de la portería. Francisco Fydriszewski (Independiente Medellín) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Esneyder Mena con un centro al área.
Juan Arizala (Independiente Medellín) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Jan Lucumí (América de Cali).
Fuera de juego, América de Cali. Yojan Garcés intentó un pase en profundidad pero Jhon Palacios estaba en posición de fuera de juego.
Washington Aguerre (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jhon Palacios (América de Cali).
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Cristian Barrios (América de Cali) remate de cabeza desde muy cerca.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Cristian Barrios (América de Cali) remate de cabeza desde el centro del área.
Falta de Kevin Mantilla (Independiente Medellín).
Yojan Garcés (América de Cali) ha recibido una falta en campo contrario.
Remate rechazado de Jhon Palacios (América de Cali) remate con la derecha desde fuera del área.
Mano de Leyser Chaverra (Independiente Medellín).
¡Gooooool! América de Cali 1, Independiente Medellín 0. Jhon Palacios (América de Cali) remate con la derecha desde fuera del área a la escuadra derecha. Asistencia de Omar Bertel tras un contraataque.
Remate rechazado de Josen Escobar (América de Cali) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Sebastián Navarro.
Corner,América de Cali. Corner cometido por Leyser Chaverra.
Remate rechazado de Yojan Garcés (América de Cali) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Cristian Barrios.
Daniel Londoño (Independiente Medellín) remata al poste derecho, remate con la izquierda desde fuera del área.
Fuera de juego, América de Cali. Yojan Garcés intentó un pase en profundidad pero Jhon Palacios estaba en posición de fuera de juego.
Corner,América de Cali. Corner cometido por Washington Aguerre.
Remate parado por bajo a la izquierda. Jhon Palacios (América de Cali) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Jan Lucumí.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido (Independiente Medellín).
Remate fallado por Brayan Léon (Independiente Medellín) remate de cabeza desde el centro del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Léider Berrío con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Independiente Medellín. Corner cometido por Jhon Palacios.
Yojan Garcés (América de Cali) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Kevin Mantilla (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Yojan Garcés (América de Cali).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento