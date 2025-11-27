IPS SIES Salud dejará de prestar servicios a pacientes de Nueva EPS

La IPS SIES Salud informó que la suspensión en el flujo de recursos por parte de Nueva EPS sobre los contratos contributivo y subsidiado generó un impacto grave en la prestación de servicios a sus usuarios. La entidad recordó que durante 19 años mantuvo una relación comercial continua con la EPS y aseguró que su labor siempre buscó proteger la vida y garantizar resultados en salud.

Sin embargo, señaló que la falta de pagos acumulados durante cinco meses, sumada al incumplimiento de compromisos adquiridos para octubre, llevó la operación a una situación límite.

La institución explicó que atendía a más de 24.000 pacientes de los regímenes contributivo y subsidiado en programas como VIH, PrEP, artritis, hepatitis C y cuidado paliativo, en cobertura que alcanzó 890 municipios.

También destacó que operó unidades móviles en regiones como Tumaco, Guaviare y Barrancabermeja, lo que permitió llegar a zonas dispersas.

SIES Salud afirmó que la ausencia de giros por parte de Nueva EPS impidió continuar con procedimientos esenciales, entrega de medicamentos, realización de laboratorios y cumplimiento de obligaciones con proveedores.

Según la comunicación, la EPS no cumplió los acuerdos de pago y no realizó los giros previstos, lo que bloqueó la operación regular de los servicios.