IPS SIES Salud dejará de prestar servicios a pacientes de Nueva EPS
SIES Salud informó que la suspensión del flujo de recursos por parte de Nueva EPS llevó la operación a un punto crítico y comprometió la continuidad de tratamientos en múltiples programas de atención.
La IPS SIES Salud informó que la suspensión en el flujo de recursos por parte de Nueva EPS sobre los contratos contributivo y subsidiado generó un impacto grave en la prestación de servicios a sus usuarios. La entidad recordó que durante 19 años mantuvo una relación comercial continua con la EPS y aseguró que su labor siempre buscó proteger la vida y garantizar resultados en salud.
Sin embargo, señaló que la falta de pagos acumulados durante cinco meses, sumada al incumplimiento de compromisos adquiridos para octubre, llevó la operación a una situación límite.
La institución explicó que atendía a más de 24.000 pacientes de los regímenes contributivo y subsidiado en programas como VIH, PrEP, artritis, hepatitis C y cuidado paliativo, en cobertura que alcanzó 890 municipios.
También destacó que operó unidades móviles en regiones como Tumaco, Guaviare y Barrancabermeja, lo que permitió llegar a zonas dispersas.
SIES Salud afirmó que la ausencia de giros por parte de Nueva EPS impidió continuar con procedimientos esenciales, entrega de medicamentos, realización de laboratorios y cumplimiento de obligaciones con proveedores.
Según la comunicación, la EPS no cumplió los acuerdos de pago y no realizó los giros previstos, lo que bloqueó la operación regular de los servicios.