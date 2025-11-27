“Nos toca pedirles limosna”: magistrado Ibáñez arremete contra el Gobierno por recorte presupuestal

En el marco del congreso anual de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, cuestionó duramente las condiciones de trabajo y falta de personal que afrontan los despachos de la Rama Judicial y cargó duramente contra el Gobierno.

Ibáñez cuestionó el recorte presupuestal que sufrió esa rama del poder público a manos del ejecutivo dentro del presupuesto nacional del 2026, y afirmó que es inadmisible que les toque prácticamente pedir “limosna” para mejorar las condiciones y la carga de trabajo.

“No tenemos autonomía porque si queremos crear un cargo en la Rama Judicial, si necesitamos un recurso para crear ese cargo en la Rama Judicial nos toca pedirle limosna a la rama ejecutiva del poder público y si la rama ejecutiva del poder público no quiere darnos lo que toca como ahora que nos recortó de 16 billones casi 6 billones de pesos, pues sencillamente nos impiden el ejercicio de la función judicial”, dijo el presidente Ibáñez.

El magistrado afirmó que están cada vez más lejos de brindar una buena oferta judicial por cuenta de la falta de recursos asignados desde el gobierno, y puso como ejemplo la situación de capacidad de selección de las tutelas y el desbordamiento de trabajo, indicando que en los noventas seleccionaban el 3% de las tutelas y ahora con el mismo personal logran apenas elegir menos del 1%.