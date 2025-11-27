Quedamos un poco en frío: MinInterior sobre suspensión a Mejía y Huertas

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció sobre la decisión de la Procuraduría de suspender al director del comando de personal general Juan Miguel Huertas y el director de inteligencia de la DNI, Wilmar Mejía, aseguró que el Gobierno quedó sorprendido.

“hoy el presidente estaba poniendo unos trinos en el sentido de que había que ver cómo era la cadena de custodia, que eso lleva 16 meses, que es muy posible que los chats no sean verdaderos y sucede esto, quedamos un poco en frío a ver qué va a suceder respetando la decisión del procurador”, señaló el primer mandatario.

El ministro señaló que el Gobierno era autónomo en la decisión de no apartar a los dos funcionarios mientras se adelantaban las investigaciones en el escándalo de infiltración a las Fuerzas Armadas por parte de las disidencias de las Farc.

Le puede interesar: Procuraduría suspende al general Huertas y a Wilmar Mejía por escándalo con las disidencias

“No, pues es autónomo el director del DNI, que es Lemus. Él es el que tuvo que haber tomado una decisión. Si no la hizo, también debe haber sido consultado con el presidente. No sé en qué estaría pasando”, señaló.

El Gobierno anunció que será respetuoso de las decisiones de la Procuraduría.