A la cárcel integrantes de la banda ‘Los del Carro Rojo’: robaban hasta 7 carros en un mes en Bogotá

Bogotá

El alcalde Carlos Fernando Galán anunció que los siete integrantes de la peligrosa banda ‘Los del Carro Rojo’ fueron enviados a la cárcel, tras ser capturados el pasado martes en la localidad de Puente Aranda luego de robar un vehículo.

“Gracias al trabajo cuidadoso de @PoliciaBogota y la Fiscalía Seccional, fortalecido con la denuncia ciudadana y el reconocimiento que las víctimas hicieron de la banda del carro rojo, esta noche un juez dictó medida intramural contra siete criminales, lo que significa que seguirán tras las rejas”, dijo Galán.

En ese mismo sentido, Galán aseguró que el trabajo conjunto entre las instituciones da frutos y resultados.

“La unión entre las instituciones y los ciudadanos es la clave para derrotar al crimen”, agregó.

¿Cómo cayeron los siete integrantes de la banda?

El general, Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que luego de robar, estos delincuentes se fueron a desayunar al sur de Bogotá y allí fueron capturadas las siete personas: dos extranjeros y cinco colombianos.

“Mientras desayunaban en un restaurante, luego de hurtar un vehículo de alta gama en Teusaquillo, logramos en esta madrugada la captura en fragancia de siete delincuentes que harían parte de un grupo delincuencial dedicados al hurto de automotores en el oriente de Bogotá”, dijo el general.

Luego de un plan candado y el seguimiento de las cámaras los uniformados dieron con estos hombres.

“Durante el procedimiento fueron recuperados tres vehículos, el hurtado y dos más en los que se movilizaban estos delincuentes. Es de resaltar que se les atribuye al menos ocho hurtos violentos. En las próximas horas serán puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por los delitos de hurto calificado y agravado y falsedad marcaria”, concluyó el general.