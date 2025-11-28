Autoridades hallaron un cuerpo desmembrado en el centro de Bogotá

Bogotá

En la madrugada de este viernes, 28 de noviembre, las autoridades recibieron una alerta por la presencia de una maleta sospechosa en las vías de la localidad de Santa Fe. Según el reporte, se trataría de un cuerpo desmembrado.

“En las últimas horas, las zonas de atención de la localidad de Santa Fe, en el sector de las Cruces, carrera 10 con calle 3, fueron informados de un cuerpo sin vida dentro de una maleta”, dijo la coronel Carolina Ibague, Oficial de guarnición Policía Metropolitana de Bogotá.

En este momento, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realiza las labores de recolección de información y de videos de cámaras cercanas para esclarecer los hechos y dar con los responsables de estos hechos.