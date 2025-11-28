Corte Suprema cita a indagatoria al senador Miguel Ángel Barreto por el caso “Marionetas 2”

La W conoció en primicia que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ya determinó fecha para interrogar en indagatoria al senador tolimense Miguel Ángel Barreto.

El congresista tolimense de 47 años deberá presentarse a declarar el próximo 20 de enero desde las 9:30 AM en las instalaciones de la Sala de Instrucción en el centro de Bogotá.

La diligencia fue convocada por el despacho del magistrado Marco Antonio Rueda Soto. De hecho, la diligencia se iba a llevar a cabo durante esta semana, pero se postergó por el aplazamiento que solicitó el abogado de Barreto.

La fecha de la indagatoria fue fijada luego de que el pasado mes de julio la Corte Suprema de Justicia abriera investigación formal contra el congresista por la supuesta comisión de los delitos de cohecho propio y tráfico de influencias.

De acuerdo con la investigación que adelanta la Sala de Instrucción, Miguel Ángel Barreto habría sido uno de los congresistas que habría continuado con el esquema de corrupción del fallecido excongresista Mario Castaño, de direccionamiento y amarre de contratos a cambio de coimas o apoyo electoral -asunto por el que es procesado por ejemplo el senador Ciro Ramírez-.

Barreto afronta otros líos ante la Corte Suprema de Justicia. Por ejemplo, ante la Sala de Primera Instancia enfrenta un proceso por presuntos delitos en la financiación de su campaña.