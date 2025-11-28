El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“No nos han dado información”: Madre de la joven que murió en Niza, Bogotá, tras ser atropellada

Bogotá

La muerte de Laura León sigue generando conmoción en la ciudad de Bogotá. La joven de 23 años, madre de un menor de 5 años, murió luego de ser atropellada por la pareja de una de sus amigas en las inmediaciones del centro comercial Bulevar Niza, en el norte de la capital.

Según contó su madre, Diana León, en los micrófonos de W Sin Carreta, a las el pasado martes 18 de noviembre, su hija se encontraba en Bulevar departiendo con los compañeros del trabajo mientras veían el partido de la Selección Colombia.

Sin embargo, a esta reunión llegó David Valencia, el novio de una de sus compañeras. Valencia, según dice León, llegó a intentar golpear a su pareja. Ante esto, los compañeros, incluida Laura, entraron a defenderla.

El joven, al parecer, habría atropellado a Laura varias veces pasándole el carro una y otra vez y luego huyó del lugar.

Aunque David Valencia se entregó ante las autoridades y fue imputado por el delito de homicidio, no aceptó los cargos.

Diana León, aseguró que pro su parte, ni ella ni su defensa han tenido información de los hechos. “Solo tenemos las versiones de los testigos porque con nosotros no se ha comunicado ninguna persona del proceso. Tengo entendido que a la defensa del sujeto sí le dieron el acceso al video de las pruebas, pero a nosotros no”.

Escuche la entrevista completa aquí: