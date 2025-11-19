Autoridades buscan a hombre que atropelló a una mujer y huyó en el norte de Bogotá

Bogotá

Las autoridades en Bogotá adelantan la búsqueda de un hombre que atropelló y mató a una mujer que se puso frente a su vehículo, luego de que este hubiera protagonizado una pelea en el centro comercial Bulevar Niza en Suba.

“Hacia la medianoche, alrededor del Centro Comercial Niza de la localidad de Suba, se presenta una colisión de un vehículo automóvil contra una mujer, situación que le genera el fallecimiento de esta persona en este sitio. Es de anotar que es conocido por las unidades de tránsito con el fin de indagar y esclarecer lo que ocurrió en el lugar de los hechos”, dijo el coronel, Juan Montilla Oficial de Guarnición Policía Metropolitana de Bogotá.

Según fuentes la mujer que murió tendría 19 años y no sería la pareja de quien conducía el vehículo que le causó la muerte. Por el contrario, el hombre estaría acompañado dentro de su vehículo por alguien que si sería su novia.

