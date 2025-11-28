Procuraduría mantiene lupa sobre la contratación del nuevo alumbrado público de Emcali

Cali

La Procuraduría investiga cómo avanza el proceso con el que Emcali pretende escoger al nuevo operador del alumbrado público, contrato que entraría en vigencia en enero de 2026.

El ente de control mantiene una vigilancia estricta para verificar que exista transparencia, libre competencia y una convocatoria amplia.

Las actuaciones incluyen una visita a Emcali el 13 de noviembre y una mesa técnica el 18, en las que la Procuraduría pidió explicaciones sobre los tiempos definidos, los mecanismos de publicidad del proceso y la figura del “aliado estratégico” que la empresa anunció para asumir el servicio.

El organismo ha insistido en que Emcali debe abrir la puerta a más proponentes y asegurar condiciones objetivas de selección, con el fin de que la ciudad pueda escoger al mejor socio para modernizar el alumbrado.