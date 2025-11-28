Trump avisó que “empezará a detener” el avance de narcotraficantes de Venezuela por tierra
Donald Trump comentó que iniciará una nueva fase en sus operaciones contra el narcotráfico en Venezuela.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avisó este jueves 27 de noviembre que las Fuerzas Armadas “empezarán muy pronto” a “detener” a los “narcotraficantes de Venezuela” por tierra, al considerar que ya han sido un éxito las operaciones militares en el mar.
Noticia en desarrollo…
