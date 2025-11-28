Deportes

Trump avisó que “empezará a detener” el avance de narcotraficantes de Venezuela por tierra

Donald Trump comentó que iniciará una nueva fase en sus operaciones contra el narcotráfico en Venezuela.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos Foto: Getty Images

Donald Trump, presidente de Estados Unidos Foto: Getty Images / Andrew Harnik

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avisó este jueves 27 de noviembre que las Fuerzas Armadas “empezarán muy pronto” a “detener” a los “narcotraficantes de Venezuela” por tierra, al considerar que ya han sido un éxito las operaciones militares en el mar.

Noticia en desarrollo…

