El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“El secreto es tener amor y cariño a lo que haces”: Samuel Araque, el niño pastelero de 14 años

Samuel Araque, conocido mundialmente como 'Samu Pastelerito’, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana en W Radio para compartir su historia como el prodigio de la pastelería colombiana con tan solo 14 años.

Samuel relató que su pasión comenzó a los tres años viendo a su padre, un pastelero profesional. Su salto a la fama ocurrió casi por accidente en una feria, cuando insistió en subir a la tarima, improvisó tras un error con el fondant y al día siguiente su video tenía 40 millones de visitas.

El joven pastelero confesó que, aunque su especialidad son las tortas gigantes de fondant, paradójicamente “casi no me gusta el dulce”. Para él, el secreto no es ver la cocina como un trabajo, sino tenerle “amor y cariño a lo que haces”.

Araque compartió anécdotas divertidas sobre los gajes del oficio en vivo, como la vez que una torta de momia se le derritió por el calor de las luces de televisión y tuvo que improvisar diciendo que “así era la momia”.

A pesar de las críticas iniciales por ser un niño en la cocina, Samuel ha consolidado su carrera y ahora presenta su nuevo emprendimiento en Cajicá. Describió su pastelería como una “villa” decorada estilo “candy” y “super instagrameable”.

Samuel también envió un mensaje a las nuevas generaciones y a los padres. Su objetivo es demostrar que los niños tienen sueños grandes y que la clave es “practicar mucho, porque la práctica hace al maestro”.

‘Samu Pastelerito’ hizo un llamado a los padres para que apoyen a sus hijos en lo que quieran ser, ya sean policías, pasteleros o panaderos.

Escuche la entrevista completa aquí:

Play/Pause “El secreto es tener amor y cariño a lo que haces”: Samuel Araque, el niño pastelero de 14 años 06:59 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: