La cifra que se llevaría el campeón de Copa Libertadores: conozca cuánto es en pesos colombianos

El torneo continental más importante de Sudamérica a nivel de clubes llega a su fin en lo que será una nueva final entre equipos brasileros este sábado 29 de noviembre. El Flamengo de Filipe Luis y el Palmeiras de Abel Ferreira serán las escuadras que, además de disputarse el prestigio y la gloria eterna, también tendrán un duelo por el reconocimiento económico.

El partido programado para dar el pitazo inicial a las 4:00 de la tarde (hora en Colombia) en el Estadio Monumental de Lima, Perú, tendrá a Jorge Carrascal del lado de Flamengo como representante colombiano.

Además de coronarse con el título, habrá una diferencia de 17 millones de dólares entre el equipo campeón y el subcampeón, cantidad que se le sumaría a la ya conseguida durante el torneo.

En su esfuerzo de impulsar la competitividad, el desarrollo del fútbol sudamericano y el fortalecimiento económico, la CONMEBOL ha estipulado un premio de 24 millones de dólares para el equipo campeón, mientras que el subcampeón, recibirá un total de 7 millones de dólares.

Haciendo la conversión a pesos colombianos al precio del dólar correspondiente a la fecha de este artículo, estamos hablando que el campeón obtendrá alrededor de más de 89.000 millones de pesos colombianos.

¿Cuánto dinero han acumulado antes de la final?

Por haber llegado a esta instancia del torneo, Palmeiras ha obtenido un total de 10 millones 230 mil dólares, mientras que para el conjunto de Río de Janeiro, ha sumado la cantidad de 9 millones 240 mil dólares.

¿Cómo llegan los equipos a la final?

El ‘Fla’ llegó a esta final después de ganar la serie ante Racing Club por 1-0, en un gol protagonizado por una jugada de Jorge Carrascal en el partido de ida jugado en condición de local.

En el lado de Palmeiras, el equipo obtuvo el pase a la final tras una gran remontada en el partido de vuelta, pues después de la goleada 3-0 de Liga de Quito en el primer partido, el equipo brasilero ganó por 4-0 en el segundo encuentro de la serie.

Máximos campeones de Copa Libertadores

Ambos equipos brasileros son los máximos ganadores de esta competición en su país con 3 títulos cada uno en sus palmarés, por lo que esta final será clave para desempatar y convertirse en el equipo brasilero con más copas Libertadores.

Estos son los equipos con más títulos:

Independiente: 7

Boca Juniors: 6

Peñarol: 5

River Plate: 4

Estudiantes de La Plata: 4

Flamengo: 3

Palmeiras: 3

Gremio: 3

Santos: 3

São Paulo: 3

Olimpia: 3

Club Nacional: 3

¿Por dónde ver la final de la Copa Libertadores 2025 entre Flamengo y Palmeiras?

El partido se podrá ver por ESPN, Disney + y, además, usted podrá seguir EN VIVO el minuto a minuto de la gran final de la competencia por la página web de W Radio.

