Palmeiras vs. Flamengo EN VIVO 🔴: siga el minuto a minuto de la final de Copa Libertadores

Este sábado 29 de noviembre, se define el campeón de la Copa Libertadores 2025 en un duelo de equipos brasileros, encuentro que además, definirá al máximo ganador de la competencia de este país.

El partido, programado para dar el pitazo inicial a las 4:00 de la tarde (hora en Colombia) en el Estadio Monumental de Lima, Perú, tendrá a Jorge Carrascal del lado de Flamengo como representante colombiano.

Siga el minuto a minuto del partido aquí: