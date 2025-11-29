“Todos somos influenciadores”: CEO de agencia especializada en gestión de talentos

Laura Castro, fundadora y CEO de Alma Comunicaciones, agencia con operaciones en Colombia y Estados Unidos con más de diez años de experiencia, estuvo presente en los micrófonos de W Fin de Semana para hablar sobre el cómo a través del marketing digital y el personal branding, ha logrado consolidarse como una de las agencias más destacadas en la conexión de marcas con las audiencias.

Con el aumento de las redes sociales alrededor del mundo, donde hasta incluso universidades han empezado a empeñar estas herramientas como carreras profesionales, ahora es más frecuente que tanto jóvenes como adultos, utilicen este tipo de herramientas como parte de su vida.

De esta manera, Alma Comunicaciones ha logrado manejar talentos exclusivos con el fin de ofrecer un storytelling autentico que conecte a las personas con una diversa oferta de marcas.

El nombre de la agencia está inspirado en “justamente en el alma que le debemos meter en la agencia a todos nuestros talentos, porque además de hacer contenido digital, también nosotros tenemos una gran responsabilidad social que se debe de hacer con el alma”, explicó la CEO de la agencia, donde además de comunicar, su objetivo se basa en inspirar por medio del relato de distintas historias.

La agencia ha logrado trabajar junto a una variedad de figuras públicas, algo que para Castro, lo define como un trabajo retador: “en este mundo del influencer- marketing nosotros tenemos que conectar con marcas y con clientes que reconozcan que el talento no es un objeto, justamente tienen alma y sentimientos”, afirmó la fundadora de la agencia.

Además de ello, Laura Castro destacó y resaltó en que es fundamental “captar la esencia del talento y plasmarlo en todo el contenido digital”, pues no solamente se trata de hacer solo contenido, sino que debe de mantener la honestidad y la coherencia sobre de quien es la persona.

Escuche la entrevista completa aquí:

