Vive Claro, el lugar en Colombia en donde la música se convierte en toda una experiencia

Colombia

Vive Claro es el nuevo escenario en Colombia en donde la música deja de ser solo un sonido y se transforma en una experiencia inolvidable. Un escenario de 24 hectáreas, rodeado de naturaleza y de arte les permiten a 40.000 personas disfrutar de la pasión de las canciones.

En el Vive Claro, la lluvia también deja de ser un problema y se convierte en parte del espectáculo, haciendo que desconocidos se encuentren, el tiempo se detenga y la música sea el lenguaje.

Y es que en su tarima han estado bandas y artistas internacionales como Guns N’ Roses, Linkin Park, Green Day, Imagine Dragons y Shakiram lo que lo convierte en el escenario perfecto para los conciertos.

Asimismo, este lugar, catalogado como el primer distrito cultural de Latinoamérica, es un espacio en el que, gracias a la tecnología y la cultura, las personas logran conectar con la ciudad y con el plantea.

Sin duda, Vive Claro es el punto en Bogotá en donde la música, la cultura, el arte y la tecnología se encuentran y les recuerdan a las personas que vivir no es solo existir, es dejarse mover con lo que los emociona.

Vivir se siente así. Vive Claro Distrito Cultural.