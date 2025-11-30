Así quedó el palmarés de la Copa Libertadores tras el título de Flamengo: Conózcalo a detalle

Giorgian de Arrascaeta y Bruno Henrique levantan el trofeo de la Copa Libertadores 2025 con Flamengo. FOTO: Hector Vivas/Getty Images / Hector Vivas

El continente tiene un nuevo rey. Tras una final vibrante que paralizó a Sudamérica, la Copa CONMEBOL Libertadores 2025 ha llegado a su fin, confirmando una vez más la hegemonía del fútbol brasileño en nuestro continente

Con el pitazo final entre Palmeiras y Flamengo y la consagración de Flamengo como tetracampeón, el palmarés histórico de los ganadores del trofeo más codiciado de clubes ha sufrido modificaciones importantes. La “Gloria Eterna” se queda nuevamente en tierras del pentacampeón del mundo.

Para quienes gustan de las estadísticas y la historia del fútbol, la actualización del palmarés al final de cada edición es crucial. ¿Qué tan cerca quedaron los brasileños de los históricos clubes argentinos?

A continuación, le presentamos cómo quedó la tabla histórica de títulos tras la edición 2025.

El dominio brasileño continúa

La última década ha marcado una tendencia irreversible: el poderío económico y deportivo de los clubes de Brasil. Con este nuevo título, la brecha entre los equipos brasileños y el resto del continente se amplía.

Si bien Argentina sigue liderando la tabla general por países gracias a sus épocas doradas en los 60, 70 y principios de los 2000, Brasil se acerca peligrosamente en el conteo global de trofeos.

Así quedó el Ranking Histórico de Títulos de la Copa Libertadores

A pesar del nuevo campeonato, el podio histórico se mantiene liderado por los “Diablos Rojos” de Avellaneda, una marca que no ha podido ser superada en más de cuatro décadas.

Así está la tabla de los más ganadores de la Copa Libertadores:

Independiente (Argentina): 7 títulos Boca Juniors (Argentina): 6 títulos Peñarol (Uruguay): 5 títulos River Plate (Argentina): 4 títulos. Estudiantes de La Plata (Argentina): 4 títulos. Flamengo (Brasil): 4 títulos Flamengo (Brasil): 3 títulos Santos (Brasil): 3 títulos. São Paulo (Brasil): 3 títulos. Grêmio (Brasil): 3 títulos. Nacional (Uruguay): 3 títulos. Olimpia (Paraguay): 3 títulos.

¿Cuántos títulos poseen los equipos colombianos?

En el historial general, Colombia mantiene su prestigio gracias a dos clubes que lograron tocar el cielo con las manos. Aunque la sequía de títulos internacionales ha sido larga para el país, los nombres de Atlético Nacional y Once Caldas siguen figurando en la lista de campeones.

Atlético Nacional: 2 títulos (1989, 2016).

2 títulos (1989, 2016). Once Caldas: 1 título (2004).

América de Cali y Deportivo Cali, pese a sus múltiples finales disputadas, siguen apareciendo en la tabla histórica de subcampeones.

