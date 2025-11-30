“El secreto más relevante de la belleza es quererse”: Carolina Gómez sobre el cuidado de la piel
Carolina Gómez habló en W Fin de Semana de Radiesse y comentó sus hábitos de vida para tener una piel saludable.
“El secreto más relevante de la belleza es quererse”: Carolina Gómez sobre el cuidado de la piel
Carolina Gómez | Foto: W Radio
Carolina Gómez, actriz y exreina de belleza, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana en W Radio para compartir sus secretos de belleza y hablar de su alianza con el laboratorio Merz Aesthetics para promover el uso de Radiesse.
Gómez enfatizó que, más allá de los productos, “el secreto más relevante de la belleza es quererse”.
La actriz explicó que Radiesse es un “bio-regenerador” que promueve la producción de elastina y colágeno, sustancias que el cuerpo deja de producir naturalmente a partir de los 25 años. Relató que lleva usando el producto más de 10 años porque busca resultados naturales, evitando que la cara “vaya tomando una forma y un volumen diferente”.
Insistió en que “no existe producto mágico que no venga puesto de unas manos profesionales adecuadas”, recalcando la importancia de acudir a médicos responsables.
Gómez también compartió sus hábitos de vida para mantener la piel sana, que incluyen tomar el sol entre las 7 y 9 de la mañana para la vitamina D, consumir grasas saludables como aguacate y nueces, y evitar el exceso de azúcar, al cual calificó como “el gran veneno de la piel y del cuerpo humano”.
Gómez reflexionó sobre la presión estética que existe hoy en día en las redes sociales. Su objetivo es promover
un “ego saludable” que permita salir a la calle con una sonrisa, entendiendo que la belleza es para uno mismo y no para cumplir los estándares de otros.
Escuche la entrevista completa aquí:
