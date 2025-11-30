Gobierno declaró prioridad nacional la actualización de los 130 aviones Airbus A320 en Colombia

El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Transporte, declaró prioridad nacional la actualización de 130 aviones de la familia A320 y exige a Airbus acelerar entrega de software.

Luego de esta situación que ha afectado gravemente a más de 15.000 personas por la cancelación de 98 vuelos entre nacionales e internacionales, se instaló un PMU para analizar la situación.

Según reportó la cartera de Transporte, en Colombia 130 aeronaves requieren la actualización de software ordenada internacionalmente, proceso que avanza con rigor técnico y supervisión permanente.

“Colombia está respondiendo con rigor técnico y absoluta transparencia. La seguridad aérea no se negocia. Ninguna aeronave volverá a operación sin cumplir el 100 % de los estándares exigidos. Le insistimos a Airbus en la urgencia de entregar el software que aún falta”, afirmó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

Aunque persisten algunos problemas de itinerario de los pasajeros, reportaron que este proceso avanza de forma constante debido a que Airbus solo habilitó 24 talleres en todo el planeta para realizar esta actualización, y uno de ellos se encuentra en Colombia.

Latam confirmó que 5 aeronaves están totalmente actualizadas y agregó que únicamente tuvo afectación en un vuelo ida y vuelta Bogotá-San Andrés-Bogotá, Jetsmart ya reportó 1 aeronave actualizada. El caso más complejo es de Avianca, la aerolínea más afectada.

La aerolínea tiene 124 aeronaves Airbus A320 en total, de los cuales 90 están actualizadas y habilitadas para operar, 11 en proceso de actualización, con finalización prevista para esta noche y 23 en espera del software que debe entregar Airbus.

En medio de estas complicaciones, Avianca ofreció reacomodaciones en las opciones más cercanas disponibles, tanto en vuelos propios como en rutas operadas por aerolíneas con las que mantiene acuerdos comerciales. Además, se ofrecieron otras opciones como reprogramar la fecha del vuelo sin pagar penalidad o solicitar el reembolso de los trayectos sin utilizar.

Ante este panorama, el Gobierno, las aerolíneas y la Aerocivil mantienen un monitoreo permanente para reducir afectaciones, garantizar información clara a los pasajeros y asegurar una operación aérea confiable y segura en todo el territorio nacional.