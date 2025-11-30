Ilona presenta ‘Te lo perdiste’, su nuevo sencillo de cumbia pop para el amor propio

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Ilona presenta ‘Te lo perdís’, La nueva época de la cumbia pop para el amor propio

Ilona, cantautora colombiana, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana en W Radio para presentar su nuevo sencillo ‘Te lo perdíste’, un tema que mezcla cumbia, pop y rock.

La artista explicó que la canción habla del amor propio frente al desamor, cambiando la perspectiva de una “decepción amorosa” a la alegría de reconocerse valioso.

La cantante relató que su inspiración nació de la nostalgia y el deseo de volver a la esencia de los sonidos colombianos, especialmente la cumbia. Para ella, este género es “nuestro género nacional” y la mejor forma de representar ese sentimiento de volver a quererse. Ilona buscó junto a sus productores un lenguaje sonoro que no fuera invasivo, pero sí respetuoso y fresco.

El sencillo es el primer adelanto de un álbum de ocho canciones que se lanzará completo en abril de 2026. Ilona describió el futuro disco como un “tributo al amor” en todas sus facetas: fraternal, romántico y hasta decepcionado. Trabajará de manera independiente, como siempre lo ha hecho, enfocándose en la “resistencia” y en hacer lo que le dicta el corazón.

Finalmente, Ilona comentó que busca conservar su identidad artística mientras explora nuevos matices. Su objetivo es ofrecer una propuesta que conecte con la gente a través de la “fe en mi música”, invitando a todos a darle una oportunidad a la música local y bogotana.

Escuche la entrevista completa aquí:

