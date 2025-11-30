Nápoles ganó 1-0 a la Roma e igualó en puntos al Milán por el liderato de la Serie A

Jugadores del SSC Nápoles celebran la victoria ante la AS Roma en el Estadio Olímpico de Roma. FOTO: Ivan Romano/Getty Images / Ivan Romano

El vigente campeón de Italia, el Nápoles, se impuso este domingo 1-0 en su visita a la Roma, y alcanzó al AC Milan en la cima de la Serie A tras el choque estelar de la 13ª jornada.

Pese a las lesiones de pesos pesados como Kevin de Bruyne, el Nápoles venció con gol del brasileño David Neres al minuto 36, perfectamente servido por el danés Rasmus Hojlund.

El equipo de Antonio Conte, que atravesó un mal momento justo antes del último parón de selecciones, sumó así su tercera victoria consecutiva entre todas las competiciones.

El Nápoles suma 28 puntos, los mismos que el AC Milan, que derrotó a la Lazio el sábado (1-0). Gracias a una mejor diferencia de goles, los Rossoneri son quienes mantienen el liderato, en una carrera al título todavía apretada, con los cuatro primeros clasificados separados entre sí solo por un punto.

La derrota envía a la Roma a la cuarta posición con 27 puntos, los mismos que el Inter de Milán, que venció horas antes 2-0 en Pisa.

El equipo capitalino, que arrancó la jornada como líder, vuelve así a conceder una derrota contra uno de sus rivales directos, tras haberse inclinado ya esta temporada contra el Milan y el Inter.

