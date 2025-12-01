Aprueban en primer debate proyecto que convierte a Bogotá en referente contra el antisemitismo

El Concejo de Bogotá aprobó en primer debate el Proyecto de Acuerdo 948 de 2025, iniciativa de los concejales del Centro Democrático Andrés Barrios y Daniel Briceño, que tiene como objetivo “fomentar la lucha contra el antisemitismo y la discriminación en todas sus formas contra las personas de la comunidad judía en la ciudad”.

“Bogotá estaba en deuda. Este no es un debate geopolítico; es un asunto de convivencia y respeto. Aquí, quienes están siendo hostigados ciudadanos que viven, estudian y trabajan por su religión en nuestra ciudad. Este proyecto es un paso decisivo para garantizar que cualquier persona pueda vivir su fe, su identidad y su cultura con tranquilidad”, dijo el concejal Andrés Barrios.

Según lo planteado, estos serán los ejes centrales de la propuesta:

Educación y memoria

El proyecto ordena a la Administración Distrital incluir en los programas de prevención de violencias escolares y justicia restaurativa, contenidos relacionados con el Holocausto, el genocidio y los discursos de odio, con el fin de sensibilizar a estudiantes y docentes sobre la problemática del antisemitismo en Bogotá.

Cultura y reconocimiento

Se promoverán buenas prácticas de memoria y acciones culturales que fortalezcan el reconocimiento histórico de la comunidad judía y aporten a la convivencia pacífica en la ciudad, articuladas con la Red Distrital de Cultura Ciudadana y Democrática.

Convivencia y seguridad

El Distrito deberá socializar las Leyes nacionales contra la discriminación (Ley 1482 de 2011 y Ley 1752 de 2015), promover canales de denuncia y fortalecer la atención a víctimas de delitos motivados por antisemitismo.

Finalmente, el concejal Briceño, coautor del proyecto, dijo que, “Bogotá no puede quedarse callada frente al odio; aprobar este proyecto es defender la vida, la libertad y la dignidad del pueblo judío. El antisemitismo no es un debate ideológico, es una línea roja: o estamos del lado del respeto al pueblo judío o permitimos que el odio avance”.

