Clínicas del Country, La Colina y Colmédica cambian de dueño

Banmédica informó a sus colaboradores que UnitedHealth Group llegó a un acuerdo para vender sus operaciones en Chile y Colombia al fondo brasileño Patria Investments. La transacción quedó sujeta a autorizaciones en ambos países y marca la salida definitiva de UHG de la región.

Puede leer: Clínica Medical Duarte y San José de Cúcuta restringen atención a usuarios de la Nueva EPS

El negocio es una de las movidas más relevantes del sector salud en 2025. UnitedHealth Group, que controlaba Banmédica, decidió desprenderse de este activo por razones estratégicas, tras meses de negociaciones y el interés de varios compradores.

Patria Investments terminó quedándose con la operación, según confirmaron comunicaciones internas de las empresas vinculadas a Banmédica.

La venta implicó un cambio de propiedad para activos clave en Colombia, entre ellos la Clínica del Country, la Clínica La Colina y Colmédica Medicina Prepagada, además de Aliansalud EPS.

Le puede interesar: MinTrabajo denunció posibles afectaciones contra la libertad sindical en Hospital-Clínica San Rafael

Estos servicios, con amplia trayectoria y participación en el mercado, pasaron al control del fondo brasileño, que opera inversiones por cerca de US$50.000 millones en distintos sectores a nivel global.

En Chile, la información también fue notificada a la Comisión para el Mercado Financiero por parte de Help Seguros. Aunque las compañías no entregaron aún un comunicado oficial, medios internacionales estimaron que el negocio rondó los US$1.000 millones.