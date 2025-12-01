Colombia restablece el servicio aéreo civil con Venezuela: Petro

El presidente Gustavo Petro, se refirió nuevamente a la advertencia realizada por el presidente norteamericano Donald Trump, que restringió los vuelos a Venezuela.

Petro aseguró que Colombia restablece el servicio aéreo con el vecino país.

“Colombia restablece el servicio aéreo civil con Venezuela e invita al mundo a hacerlo. Es hora de diálogos no de barbarie”, aseguró.

Petro quien durante el fin de semana dijo que este tipo de anuncios vulneran la soberanía y el derecho internacional dijo que Trump no puede ordenar al mundo el cierre del espacio aéreo de Venezuela.

“EE.UU. no tiene el derecho de cerrar el espacio aéreo venezolano. Lo puede hacer con sus aerolíneas, pero no con las del mundo”.

El presidente colombiano destacó las declaraciones de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, quien aseguró que esta medida es un bloqueo de carácter político.