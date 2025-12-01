Corte Suprema deja en firme condena a 4 expolicías por crimen del grafitero Diego Felipe Becerra

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, ponencia del magistrado Carlos Roberto Solórzano, dejó en firme el fallo condenatorio contra cuatro exintegrantes de la Policía, por su participación en el asesinato del grafitero Diego Felipe Becerra, e intento de encubrimiento del crimen, en 2011.

Se trata del coronel en retiro Nelson Jesús Arévalo, y los agentes de la institución, Juan Carlos Leal Barrero, Fleyber Leandro Zarabanda y Wilmer Antonio Alarcón (quien accionó su arma contra el joven Diego Felipe Becerra).

La Corte Suprema dio por acreditada la responsabilidad de los exintegrantes de la institución en -primero- el asesinato de Diego Felipe Becerra (por conducto del arma del patrullero Alarcón) y luego la implantación de un arma -en un acuerdo criminal- en la zona donde fue ultimado Becerra, para justificar el homicidio, indicando que el grafitero les había disparado en el momento en que se le requirió para una requisa, con el fin de huir.

Para la Sala, fueron contundentes las evidencias que responsabilizaban a los expolicías en el plan citado. Lo anterior, porque en las manos de Becerra nunca se hallaron residuos de pólvora y en el arma tampoco huellas de la víctima. Los policías argumentaban que estaban buscando a un grupo de delincuentes que habían atracado una buseta.

En conclusión, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 19 años y 5 meses de prisión en contra del coronel Nelson Jesús Arévalo, y en cambio redujo en un leve porcentaje las condenas contra los otros tres condenados.

En el caso del agente Juan Carlos Leal Barrera la pena de prisión fue fijada en 20 años de cárcel. En relación con los agentes Fleyber Leandro Zarabanda y Wilmer Antonio Alarcón el monto de la pena fue tasado en 19 años de prisión.

