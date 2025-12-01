“La multa se la pago mil veces”: conductor en aparente estado de embriaguez se enfrentó a la Policía

En las últimas horas se conoció un video en donde un hombre en aparente estado de alicoramiento se enfrentó a uniformados de la Policía en medio del control y vigilancia que hacen en las calles de Bogotá.

Los hechos que se presentaron en el barrio La Castellana fueron grabados por los mismos uniformados que recibieron burlas y agresiones del hombre que reaccionó luego de llamarle la atención por estar mal parqueado.

“¿La multa?, se la pago mil veces”, decía el hombre a los uniformados que atendieron la situación.

Ante los hechos, la Secretaría de Movilidad de Bogotá se pronunció confirmando la sanción a este hombre y a sus vehículos por sus comportamientos.

“Actuamos de manera inmediata ante este caso y nuestros agentes civiles de tránsito realizaron el procedimiento correspondiente: se impusieron dos comparendos y el vehículo fue inmovilizado. Seguimos reforzando los controles para contrarrestar el mal parqueo y cualquier comportamiento que afecte la seguridad vial en nuestra ciudad”.

Sumado a esto, el vehículo marca Corvette tiene comparendos por más de un millón de pesos por bloquear la calzada o intersección. Además, registra el pasado 31 de octubre en la localidad de Kennedy, otro comparendo por que el conductor de ese momento no tenía licencia de conducción.