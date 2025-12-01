“Los alimentos son el mejor suplemento”: dermatóloga sobre el cuidado de la piel
La dermatóloga Alejandra Téllez conversó con Salud y Algo Más sobre los distintos suplementos que afectan o mejoran el cuidado de la piel.
Imagen de referencia Getty Images
En los micrófonos de Salud y Algo Más, la dermatóloga Alejandra Téllez, quien hace parte de la Asociación Colombiana de dermatología, conversó con el programa acerca la variedad de suplementos que pueden afectar o mejorar el estado de la piel, al igual que sus cuidados y prevenciones.
En cuanto a la relación que tienen los suplementos con el cuidado de la piel, se trata del “reflejo de todo lo que consumimos”, por lo que es fundamental conocer que es lo consumimos, afirmó la doctora especializada.
Para ello, es importante saber que los principales suplementos que ayudan al cuidado y a la mejora de la piel son los alimentos, así como “vegetales, frutas, verduras, de todo lo que consumimos día a día junto con las proteínas”, añadió Téllez.
Además, existen suplementos que pueden venir de productos no naturales o en algunos alimentos que consumimos.
Colágeno
Para la doctora Téllez, se trata de uno de sus preferidos, pues “definitivamente es lo que más nos ayuda con hidratación o antienvejecimiento (...) que según estudios, de 8 a 12 semanas si tomamos entre 2.5 gramos a 5 gramos diarios ya sea en suplemento en polvo o líquido”, podemos empezar a observar los resultados, explicó Téllez.
Magnesio
Ante la pregunta sobre este suplemento, la doctora Téllez lo definió como un mito, pues en realidad “no existen estudios que nos muestre o que tenga evidencia que tomar magnesio tenga algún efecto en la piel”. Sin embargo, tampoco se refirió al magnesio como algo malo o que hiciera daño.
¿Qué recomendaciones hay para cuidar la piel?
La dermatóloga Téllez no dudo en responder que “los alimentos son el mejor suplemento para la piel. Ningún suplemento va a reemplazar una dieta balanceada, igual que el sueño, el protector solar tópico, unos buenos hábitos de vida con ejercicio”, dijo Téllez.
Además, la doctora resalto en la importancia de hacer chequeos constantes y estudios de los minerales que consumen antes de empezar a ingerir algún suplemento adicional.
Por último, la doctora una lista de alimentos fundamentales para consumir:
- Espinacas
- Proteína, ya sea de la carne, el pollo o el pescados
- Frutas
- Verduras
Para conocer otros suplementos, recomendaciones y cuidados, escuche la entrevista completa.
Escuche la entrevista completa aquí:
