¿Cuáles son los tratamientos para mejorar la calidad de la piel? Dermatóloga explicó

La médica cirujana y dermatóloga, Lina María Llanos, habló en los micrófonos de Salud y Algo Más este miércoles, 19 de noviembre, sobre el rejuvenecimiento facial mediante tecnologías avanzadas.

La dermatóloga explicó la rápida evolución de las técnicas de rejuvenecimiento facial, aunque lo que se conoce hoy en día cómo Botox se mantiene irremplazable para ciertas funciones, en la dermatología estética busca ofrecer resultados más naturales, evitando el exceso de ácido hialurónico que, ha generado el estigma de las ‘caras rellenas’ o pómulos exagerados.

Actualmente según la especialista las tecnologías emergentes complementan a los inyectables, permitiendo mejorar la elasticidad y la flacidez profunda, un aspecto que antes solo se abordaba mediante cirugía plástica.

Llanos explicó que el desarrollo fundamental es el ultrasonido microfocalizado, el procedimiento logra puntos de coagulación a nivel de la capa que recubre los músculos faciales.

La doctora enfatizó que la base del cuidado reside en la rutina diaria. Este proceso es como el ejercicio: requiere disciplina y tiempo.

Esta es la rutina esencial

Limpieza y desmaquillado adecuados.

Hidratación.

Protección solar (indispensable incluso en interiores o detrás de vidrios, pues la luz tiene un efecto nocivo).

Además de la rutina, existen opciones de bajo costo que complementan el cuidado, como el IPL (luz intensa pulsada), los peelings, y las radiofrecuencias multipolares.

Estos tratamientos, combinados con una rutina constante, pueden ofrecer resultados significativos y combatir el envejecimiento prematuro causado por factores como el estrés y la polución ambiental en ciudades grandes.

Escuche la entrevista completa:

