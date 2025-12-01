Macron: “Ucrania es la única que puede decidir sobre su territorio”
Macron acusó a Rusia de “no haber dado ninguna señal de querer la paz”
El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró este lunes 1 de diciembre, que “Ucrania es la única que puede tomar decisiones sobre su territorio”, tras reunirse en París con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
Al tiempo, Macron acusó a Rusia de “no haber dado ninguna señal de querer la paz” que, dijo, “persiguen los estadounidenses, los ucranianos y los europeos”.
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles