Internacional

Macron: “Ucrania es la única que puede decidir sobre su territorio”

Macron acusó a Rusia de “no haber dado ninguna señal de querer la paz”

Presidente de Francia, Emmanuel Macron, bandera de Ucrania. Foto: Mustafa Yalcin/Anadolu via Getty Images/ Getty Images

Presidente de Francia, Emmanuel Macron, bandera de Ucrania. Foto: Mustafa Yalcin/Anadolu via Getty Images/ Getty Images

El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró este lunes 1 de diciembre, queUcrania es la única que puede tomar decisiones sobre su territorio”, tras reunirse en París con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski.

Al tiempo, Macron acusó a Rusia de “no haber dado ninguna señal de querer la paz” que, dijo, “persiguen los estadounidenses, los ucranianos y los europeos”.

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad