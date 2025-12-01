Macron: “Ucrania es la única que puede decidir sobre su territorio”

El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró este lunes 1 de diciembre, que “Ucrania es la única que puede tomar decisiones sobre su territorio”, tras reunirse en París con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski.

Al tiempo, Macron acusó a Rusia de “no haber dado ninguna señal de querer la paz” que, dijo, “persiguen los estadounidenses, los ucranianos y los europeos”.

