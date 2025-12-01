Nicolás Mejía se proclamó campeón del ATP Challenger de Bogotá y logró su segundo trofeo del 2025

Terminó la temporada 2025 del circuito ATP en todos sus niveles y ello también incluye al famoso ATP Challenger Tour que tuvo a Bogotá por segunda ocasión este año como una de sus últimas paradas a nivel mundial.

La capital del país fue sede de un torneo ATP Challenger 75 en las canchas de ladrillo del Club Los Lagartos donde los colombianos fueron amplios protagonistas, llegando por partida doble a la gran final, tanto en sencillos como en la modalidad de dobles.

Si de sencillos hablamos, el título se quedó en nuestro país, con Nicolás Mejía, segunda mejor raqueta de Colombia y actual, 216° del ranking ATP, quien venció en una final 100% colombiana que no se veía desde hace 13 años a Juan Sebastián Gómez, 997° del mundo en sets corridos por 6-4, 6-4 en casi dos horas de partido.

En el primer set, Mejía aprovechó su oportunidad y quebró de entrada en el primer juego, para que luego tras salvar una opción de rotura en el sexto ‘game’, Gómez quebrara en el sexto juego, algo de lo que Mejía se repuso en el siguiente juego con otro quiebre y posteriormente con dos juegos más al servicio tomaría la delantera en el marcador tras 53 minutos.

Ya en el segundo parcial, Mejía y Gómez mantuvieron la igualdad hasta el sexto juego donde el bogotano quebraría en el séptimo juego para ampliar su ventaja en el ‘luminoso’ y tras dos juegos más con su servicio, cerraría el encuentro con siete aces, 26 golpes ganadores y un 77% de efectividad con su primer saque.

Le puede interesar: Real Madrid empató 1-1 con el Girona y cedió el liderato en LaLiga

Este es el tercer trofeo para Nicolás Mejía en el circuito Challenger tras San Luis Potosí 2024, Savannah, Estados Unidos, en abril pasado y ahora Bogotá, logrando su séptimo título profesional y el segundo en Colombia tras el ITF M25 de Anapoima 2024 y ahora el ATP Challenger de Bogotá.

Con su éxito, Nicolás Mejía ascenderá 46 posiciones en el ranking ATP, pasando del puesto 216° a la casilla 170° de la clasificación mundial, en lo que será su nuevo mejor ranking ATP con 348 puntos y que lo pondrá en posición para clasificar de manera directa al cuadro clasificatorio del Abierto de Australia, primer Grand Slam del 2026.

Mención de honor para Juan Sebastián Gómez, que tras ser número 1 del mundo junior en agosto de 2010, realizó la mejor semana de su carrera profesional, ganando a Stefan Kozlov, octavo cabeza de serie, y al mejor sembrado y favorito al título, Juan Pablo Ficovich, 169° del mundo, logrando ante este último, el mejor triunfo de su carrera.

Con su actuación, Gómez subirá 408 posiciones al puesto 589° del ranking ATP.

Entretanto, el torneo de dobles también quedó en poder de un colombiano, en este caso, del bogotano Cristian Rodríguez, que ganó junto al venezolano Luis David Martínez al también ‘cafetero’, Nicolás Barrientos y al estadounidense Benjamin Kittay por 6-1, 6-4.

Así ganó Nicolás Mejía el ATP Challenger de Bogotá 2025:

🏆¡Uno más en su carrera!



Nicolás Mejía festejó un nuevo titulo, venció a Juan Sebastián Gómez 6-4 y 6-4 para llevarse el Challenger en Bogotá.



Este es el tercer título de esta categoría como profesional y además, sube 46 puestos en el ranking ATP.



¡Felicitaciones! pic.twitter.com/KqCsnn9GvD — Ministerio del Deporte (@MinDeporteCol) November 30, 2025

Escuche W Radio en vivo aquí: