UNGRD y Armada firmaron contrato para construir un buque de emergencias

La firma se realizó en Expodefensa, en Corferias, mediante un acta protocolaria entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Fiduprevisora y COTECMAR.

El acuerdo consolidó el desarrollo del Buque de Apoyo Logístico y Cabotaje, una plataforma diseñada por ingenieros colombianos para transporte de maquinaria pesada, ayuda humanitaria y evacuación de personas.

El buque, asegura el comunicado, fue “concebido para operar en aguas someras gracias a su sistema de propulsión tipo Pump Jet”, lo que permite desembarcar sin infraestructura portuaria y llegar a territorios como Tumaco, Guapi, La Guajira, Chocó y la zona insular. Su autonomía de 40 días lo convirtió en un recurso clave para emergencias prolongadas y operaciones de búsqueda y rescate.

COTECMAR destacó que el proyecto puso en marcha capacidades propias de la industria naval colombiana, mientras la UNGRD señaló que la construcción se financiaría con recursos recuperados de la corrupción.

Según la entidad, esos fondos regresaron a su propósito esencial “proteger vidas y llevar presencia estatal a regiones históricamente aisladas”.

