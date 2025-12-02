Capturan a Policía y tres personas más por el secuestro y el homicidio de un hombre en Pereira

Fueron capturadas cuatro personas, entre ellas, un Policía adscrito a la Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo - Unipol - los cuales están siendo investigados por el homicidio de Alejandro Rincón Cardona, alias ‘El Cabo’, quien fue hallado el 11 de mayo de 2025 en zona boscosa de la variante Condina en Pereira con más de 10 heridas con arma blanca en su cuerpo.

El día de hoy serán las audiencias de control de garantías donde les imputarán los delitos de homicidio agravado y secuestro simple; según se conoció, de manera extraoficial, para la fecha de los hechos el uniformado de la Policía, conocido con el alias del ‘Comandante’, estaría realizando sus labores en el sector conocido los puentes de la Novena.

W Radio también conoció, de manera extraoficial, que este hecho de sangre se cometería debido a la disputa de drogas de la zona y a pagos ilegales que recibiría el uniformado por parte de la banda delincuencial Cordillera, dineros que al parecer la víctima en este caso, no le estaba entregando al uniformado.

El capturado adscrito a la Unipol, fue detenido en la ciudad de Bogotá, luego de que un juzgado de Guática expidiera la orden de captura en su contra.

Los demás capturados, alias ‘La muerte’ ‘El Negro’ y ‘El Primo’ fueron capturados en diferentes sectores de la ciudad de Pereira.