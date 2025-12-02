Peláez y De Francisco en La WPeláez y De Francisco en La W

Deportes

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 2 de diciembre de 2025

Hernán Peláez y Martín De Francisco analizaron los grupos de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 2 de diciembre de 2025

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 2 de diciembre de 2025

01:34:15

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Los periodistas Hernán Peláez y Martín De Francisco analizaron el formato de la Liga BetPlay y se preguntaron si continuará igual en el 2026, teniendo en cuenta que hay Mundial de la FIFA.

Asimismo, se refirieron al empate 1-1 entre Medellín y América de Cali, además de las cuentas de cada equipo en los cuadrangulares para clasificar a la gran final del FPC.

De otro lado, dialogaron con Wilmar Roldán, uno de los árbitros más reconocidos del fútbol colombiano, quien contó detalles de su libro.

Escuche el programa completo de Peláez De Francisco en La W aquí:

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 2 de diciembre de 2025

01:34:15

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles


El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad