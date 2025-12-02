El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 2 de diciembre de 2025

Los periodistas Hernán Peláez y Martín De Francisco analizaron el formato de la Liga BetPlay y se preguntaron si continuará igual en el 2026, teniendo en cuenta que hay Mundial de la FIFA.

Asimismo, se refirieron al empate 1-1 entre Medellín y América de Cali, además de las cuentas de cada equipo en los cuadrangulares para clasificar a la gran final del FPC.

De otro lado, dialogaron con Wilmar Roldán, uno de los árbitros más reconocidos del fútbol colombiano, quien contó detalles de su libro.

