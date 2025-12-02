Petro dijo que hirieron a joven en un ojo en protesta que fue “respondida violentamente por el alcalde”

Durante la sanción de la Ley Artes al Aula en Bogotá, el presidente Gustavo Petro cuestionó lo que llamó respuesta violenta por parte del alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a una manifestación cerca a Corferias en protesta contra el evento Expodefensa, aseguró que un joven fue herido por un gas lacrimogeno en un ojo.

“Aquí abajo se presentaba otra manifestación artística en Corferias, en actitud de protesta a Expodefensa y fue respondida violentamente por el alcalde y un muchacho le dieron un disparo de gas lacrimogeno en el ojo”.

El presidente pidió al ministro de defensa y a la ministra de Cultura investigar el hecho ocurrido en Bogotá.

“Cómo es posible que ante una actitud contraria de este Gobierno a lo que sucedió durante el estallido social hace 4 años, el uso de la policía de forma ofensiva e inconstitucional para quitar reuniones que tienen derecho a ser y agredir de tal manera que se ponga en peligro la vida y el cuerpo de una persona”, dijo el mandatario.

Aseguró que él alcalde debe entender que se vive en una democracia.