“Yo tengo la certeza de no haber cometido ningún delito y defenderé mi inocencia”: Ricardo Bonilla

“Yo tengo la certeza de no haber cometido ningún delito y defenderé mi inocencia con mi equipo de defensa hasta las últimas consecuencias”, aseguró el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, al no aceptar los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos que le imputó la Fiscalía General de la Nación por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Así empezó la audiencia

Bonilla llegó sobre las 8:46 de la mañana de este lunes, primero de diciembre, a las instalaciones del Tribunal Superior de Bogotá. A bordo de un vehículo taxi, llegó solo el exjefe de la cartera de Hacienda a cumplir su cita con la justicia.

Antes de ingresar a las audiencias aseguró “soy inocente” y durante la jornada guardó silencio.

El exministro permaneció durante cerca de 11 horas en la sala de audiencias número 1 del alto tribunal, en compañía de su abogado defensor, Mauricio Pava.

Allí escuchó atentamente cada uno de los argumentos que la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, expuso ante la magistrada Alexandra Rosero sobre los supuestos hechos de corrupción que habría protagonizado con el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

“Más de medio siglo trabajando en actividades públicas y privadas, y nunca he tenido un peso de actividad ilícita (…)”, dijo al asegurar que no cometió ningún delito.

Al término de las audiencias, sobre las 7:50 de la noche, aseguró que “ya llegará la hora de la justicia”.

Por su parte, su abogado defensor, Mauricio Pava, aseguró que “el profesor Ricardo Bonilla se declaró inocente, ya oímos a la Fiscalía, le corresponde el turno a la defensa y él va a afrontar este proceso con verdad”.

La audiencia continuará el próximo 15 de diciembre a partir de las 9 de la mañana. Allí intervendrán la Procuraduría y la defensa.

Se espera que el 18 de diciembre la magistrada Alexandra Rosero anuncie su decisión sobre la solicitud de la Fiscalía de imponer una medida de aseguramiento con detención domiciliaria.