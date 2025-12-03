28 personas que estaban en poder del ELN fueron dejadas en libertad en la región del Catatumbo. / Foto: Cortesía.

Catatumbo

En menos de cinco días, el ELN en la región del Catatumbo vuelve a hacer una liberación masiva de personas que tenía secuestradas en la región del Catatumbo.

Este miércoles 3 de diciembre, al menos 28 personas que habían sido secuestradas por este grupo armado el pasado mes de enero, cuando inició el conflicto en la región del Catatumbo, fueron entregados a una comisión humanitaria.

Esta comisión estuvo conformada por la ONU, la iglesia católica y la defensoría del pueblo.

De momento, se desconocen las identidades de las personas liberadas, donde se encuentran tanto hombres como mujeres.

El pasado sábado 29 de noviembre, se realizó una liberación similar, donde nueve hombres y dos mujeres también fueron entregados a una comisión humanitaria.

Es decir, que en los últimos días 39 personas que permanecían en cautiverio, lograron recuperar su libertad.