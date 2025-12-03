Cancillería rechaza declaraciones de Trump sobre posibles acciones militares contra Colombia

La Cancillería de Colombia manifestó su preocupación por las recientes declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, donde advirtió que “Colombia produce cocaína, tienen plantas de fabricación de cocaína y luego nos la venden, cualquiera que haga eso y la venda en nuestro país está expuesto a ataques”.

“Recibimos con gran preocupación las recientes declaraciones del Presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump, en las cuales sugiere la posibilidad de realizar acciones militares contra Colombia bajo el argumento del combate al narcotráfico”, señala la Cancillería de Colombia.

El ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que Colombia continúa con su compromiso de la lucha contra el narcotráfico abordándolo de “manera integral”, respetando los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Por otra parte, rechazó cualquier amenaza de agresión externa e hizo un llamado a la unión de los pueblos de América Latina y El Caribe.

“Hacemos un llamado urgente a la fraternidad entre América Latina y el Caribe para que como pueblos hermanos latinoamericanos prevalezca la unión ante cualquier intento de intervención externa que pretenda socavar la soberanía”, señaló.

Finalmente, dijo que mantiene el compromiso de la lucha contra el narcotráfico.