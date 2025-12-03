David Racero pidió al Consejo de Estado rechazar demanda que busca su “muerte política”

El representante David Racero, en el marco de la audiencia de pérdida de investidura en su contra, pidió al Consejo de Estado desestimar la demanda que pide declarar su “muerte política” por el denominado “caso del Fruver”.

Puede leer: Alta consejera para las Regiones niega vínculo con presunto clientelismo de David Racero en el Sena

Este escándalo que involucró al congresista se produjo luego de que El Reporte Coronell revelara capturas de pantalla y otras evidencias de chats entre Racero y Jhon Leonardo García, uno de sus trabajadores de UTL, en los que al parecer, García entregaba cuentas a Racero sobre el monto de ventas en un día del supermercado presuntamente atendiéndolo, algo que no puede hacer como empleado adscrito a la función del congreso.

El congresista negó que haya utilizado a García como empleado del supermercado y afirmó que simplemente en algunas ocasiones se acercó al lugar, cuando Racero se encontraba allí sesionando virtualmente, y en ese sitio se encontraron, pero nunca le asignó funciones ajenas a su labor como miembro de la UTL y menos como cajero del Fruver.

“No existe por tanto ni existió vínculo entre Leonardo y ese negocio, salvo algunos momentos en los que el Congreso estaba sesionando virtualmente y yo estaba en el negocio y organizaba algunas reuniones allá, él me acompañaba”, sentenció el congresista.

El representante investigado asimismo afirmó que, tal como lo planteó la Procuraduría, no hubo evidencias que lo comprometieran en una indebida destinación de recursos públicos, por ende pidió que se le respete su investidura.

“No fue posible incorporar al expediente ningún elemento probatorio que pudiera siquiera indicar la existencia concreta de una conducta que pudiera encajar en la causal de pérdida de investidura invocada”, señaló Racero.

Adicionalmente, David Racero aseveró que no posee negocios ni actividad comercial y el Fruver fue apenas un emprendimiento que quiso sacar adelante.

De hecho el representante Racero culpó a los medios de comunicación de ejercer una presión indebida en su contra con el fin de juzgarlo anticipadamente, irrespetándole, según él, el debido proceso, y presionando “indebidamente” a las altas cortes.