EE.UU. bombardeó cuatro veces a embarcación en polémico ataque en el Caribe, según diario The Hill

El Ejército de Estados Unidos habría bombardeado en cuatro oportunidades a una presunta lancha vinculada al narcotráfico en el polémico ataque del pasado 2 de septiembre en el Caribe, donde fueron ultimados dos sobrevivientes de una primera ofensiva, en medio de una controversia que salpica al secretario de Guerra, Pete Hegseth, informó este miércoles el diario The Hill.

Una fuente militar anónima confirmó al medio especializado que se lanzaron dos ataques para matar a las once personas que iban a bordo del navío, considerados “narcoterroristas” por la Administración del presidente Donald Trump, seguido de otros dos para hundir la embarcación.

La Casa Blanca confirmó el pasado lunes que el Ejército estadounidense ejecutó dos ataques contra la lancha, pero exoneró a Hegseth y defendió que los bombardeos, reportados por el diario The Washington Post, se efectuaron en aguas internacionales y estuvieron “en conformidad con el derecho en conflictos armados”.

El reporte de The Hill doblaría ahora el número de ataques sobre la supuesta “narcolancha” y coincide con los avances en el Congreso para investigar la legalidad de estas acciones, en un momento de tensiones crecientes con Venezuela debido al despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Este jueves, el Senado escuchará el testimonio del almirante Frank Bradley, jefe del Comando de Operaciones Especiales que ordenó el ataque y a quien Hegseth y la Casa Blanca han respaldado públicamente.

The Washington Post informó el pasado jueves, al citar a funcionarios anónimos, que en el bombardeo del 2 de septiembre, en el que murieron las once personas que iban a bordo de una presunta “narcolancha”, se llevó a cabo un segundo ataque para matar a dos supervivientes del ataque inicial.

La Administración del presidente Donald Trump asegura que estas operaciones se llevaron a cabo bajo las órdenes del mandatario y el secretario Hegseth dentro de la campaña antinarcótrafico para la que Washington ha desplegado un gran operativo militar en el Caribe, con ataques a pequeñas embarcaciones que se han extendido al Pacífico.

La Casa Blanca y ahora el Pentágono tachan de falsas las informaciones del diario y defienden el derecho de EE.UU. a detener el flujo de drogas hacia el país, aunque la secretaria de Prensa de la Administración, Karoline Leavitt, no respondió sobre qué ley permite no dejar supervivientes en un ataque militar en alta mar.

De acuerdo con cifras confirmadas en la víspera por el Departamento de Guerra de EE.UU., desde el inicio de las operaciones en agosto pasado hasta la fecha se han producido un total de veintiún ataques contra presuntas “narcolanchas”, donde han muerto 82 supuestos “narcoterroristas”.

