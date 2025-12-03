General Huertas se fue de permiso por cinco días en medio de la controversia por el caso Calarcá

El general Juan Miguel Huertas Herrera, jefe del Comando de Personal del Ejército (COPER), continúa oficialmente en sus funciones pese al fallo disciplinario de la Procuraduría que ordena suspenderlo por tres meses. En lugar de apartarse del cargo mientras se materializa la decisión, Huertas solicitó un permiso de cinco días, lo que en la práctica aplaza la ejecución de la sanción y le permite mantenerse como comandante por ahora.

El fallo está ejecutoriado y responde a una investigación por presuntos vínculos con las disidencias de las Farc que siguen a alias Calarcá. Sin embargo, su aplicación depende de un requisito adicional: la firma del acto administrativo por parte del presidente Gustavo Petro. En La W, el procurador General, Gregorio Eljach, explicó que es probable que pasen varios días antes de que la suspensión se haga efectiva porque debe respetarse el debido proceso. Aun así, afirmó que “tarde o temprano” el oficial tendrá que cumplir la sanción del Ministerio Público.

La solicitud de permiso tramitada por Huertas quedó registrada en la Resolución 001016 del 3 de diciembre de 2025, firmada por el comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo Santamaría. Allí se certifica que el oficial pidió, mediante oficio del 2 de diciembre, ausentarse durante cinco días para atender asuntos personales. La institución autorizó su solicitud dentro de las ‘Novedades de Personal’, permitiéndole apartarse del cargo entre el 3 y el 7 de diciembre.

Durante ese periodo, el Ejército encargó al coronel Luis Hernando Sandoval Pinzón para asumir temporalmente la dirección del COPER, además de seguir desempeñándose como director de Sanidad. El encargo está limitado exclusivamente a los días del permiso, por lo que Huertas regresaría a su despacho el 8 de diciembre, a menos que para entonces ya se haya expedido y firmado el acto administrativo que formaliza su suspensión.