“La elección del congreso va a definir lo que va a pasar en primera vuelta”: Presidente del Senado

En el panel “El liderazgo del Congreso en el 2026: su impacto en las elecciones y su rol con el nuevo gobierno” de ‘Visión 2026′, Lidio García, presidente del Senado, y Gustavo Gómez, director de 6 AM de Caracol Radio, hablaron sobre la importancia de llevar una buena relación entre las ramas de los 3 poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

García señaló que, desde la perspectiva del Senado, ha sido “prácticamente inexistente” la relación con el Gobierno actual. Explicó que el Congreso terminó siendo “un muro de contención” frente a reformas que no fueron socializadas y que llegaban como imposiciones: “no se permitía que los congresistas propusieran ningún tipo de iniciativa y era una imposición del 100% del documento de la propuesta presentada”.

¿Por qué no funcionó la relación con el Gobierno vigente y el Senado?

Algunos de los factores que se mencionaron fueron las imposiciones del Gobierno, la falta de respeto por las diferencias, la nula presencia de diálogo, la ausencia de manejo entre los poderes y el fallo en el planteamiento de las iniciativas, siendo un ejemplo de esto el tema de la reforma a la salud, “que no permitía que los expertos en la salud propusieran”, ni que los dolientes se manifestaran.

¿Qué podrá pasar en materia legislativa frente a las Elecciones del 2026?

Teniendo en consideración que no solamente se trata de las elecciones presidenciales, sino también de las elecciones de congreso y las interpartidistas, el próximo semestre que viene será decisivo, y así mismo, es preocupante que se tomen decisiones apresuradas, pretendiendo finalizar procesos que no se llevaron a cabo durante estos tres años y medio.

La conformación del nuevo congreso electo, que entrará en vigor el próximo 16 de marzo, será determinante para las decisiones de los últimos meses del congreso, y de los resultados que veremos el 31 de mayo.

La conformación del congreso electo será determinante para los candidatos presidenciales. Según García, “vamos a trabajar por el candidato que se escoja a través de una consulta interpartidista, quienes nos sometamos a ella (...) la ventaja de la izquierda es que ellos ya escogieron, aquí se divide entre muchos candidatos y por eso no están en similar posición”.

Se considera también que, en este momento, las tendencias políticas pueden cambiar abruptamente, como se ha venido mostrando a lo largo de la historia: “todo el que está arriba en el mes de diciembre ya sabemos lo que termina pasando”. Esta situación se vio reflejada en el efecto inverso que se causó tanto entre Horacio Serpa y Álvaro Uribe, como el de Iván Duque, quien en el mes de diciembre previo a sus elecciones “mostraba un 4%, posterior a la consulta de su partido se disparó”.

