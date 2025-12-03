Proceso electoral Colombia 2026: Acciones desde la Registraduría y la Procuraduría para protegerlo

En el marco del ‘Visión 2026’, el panel ‘Panorama electoral: aprendizajes del 2025 y retos del 2026’ estuvo a cargo de Hernán Penagos, registrador Nacional del Estado Civil y Gregorio Eljach y procurador General de la Nación, quienes hablaron de las estrategias y los retos que marcan el panorama electoral en el país para el próximo año.

Penagos abordó el dilema sobre por qué el sistema de votación en Colombia sigue siendo manual y no virtual, revelando que la transparencia del proceso reside justamente en la mesa de votación.

Explicó que la labor de los 700.000 jurados de votación (ciudadanos no servidores de la entidad) es la acción más determinante, incluso por encima de cualquier software. Ellos son quienes cuentan los votos y diligencian manualmente las actas electorales.

“Así, no puede, ni siquiera un software, cambiar esos resultados que están soportados físicamente en las actas electorales, que siempre se publican para que cualquier persona pueda verlas”, puntualizó el Registrador.

Para las elecciones de 2026, la Registraduría se compromete a publicar la totalidad de las actas: aproximadamente 770.000 para Cámara y Senado, y 370.000 para Presidencia. Esta publicación masiva garantiza que los resultados divulgados serán comparables con los soportes físicos, minimizando el riesgo de un fraude sistemático.

Herramientas para garantizar legitimidad y transparencia

A pesar de defender la primacía del conteo manual, la Registraduría anunció la incorporación de tecnología clave para mejorar la seguridad:

“No hay manera de pensar siquiera en algo semejante a una reunión sistemática de miles de personas para ir en contravía de la realidad electoral. Además, vamos a traer biometría facial, que disuade cualquier duda en Colombia sobre suplantación o falsa identidad”, afirmó Penagos.

Además, agregó que por primera vez en la historia de Colombia, se llevarán a cabo auditorías al proceso electoral propiamente dicho (la parte material) y auditorías a los sistemas de información.

El Registrador recordó que los principales flagelos a combatir son la compra de votos, la financiación irregular y el constreñimiento al elector, tareas en las que la colaboración de todas las instituciones es indispensable.

El papel y las acciones desde la Procuraduría

El Procurador Gregorio Eljach destacó que su institución está inmersa en la fase de prevención, acompañando el proceso desde el frente técnico, operativo y logístico.

Para robustecer la vigilancia del proceso electoral desde marzo de 2025 hasta la culminación de los litigios judiciales post-electorales, la Procuraduría ha creado dos delegadas especializadas en materia electoral, sin modificar su estructura ni aumentar cargos, solo asignando funciones.

“Una procuraduría delegada para lo electoral en tema jurídico, jurisprudenciales, de derecho comparado y doctrina internacional, la de contenidos. Y otra delegada, de igual rango e igual importancia, para lo técnico, lo operativo y lo logístico”, puntualizó.

La estrategia conjunta de la Registraduría y la Procuraduría busca, en última instancia, ofrecer la ‘Paz Electoral’, nombre de la estrategia que lanzaron al ser “instituciones públicas de control, autónomos e independientes, no somos Gobierno y tampoco somos rama del poder público”, según explicó el Procurador.

“Lo que busca es hacer conciencia en Colombia de que la sociedad, el Estado, necesita, merece y reclama un proceso integral de las elecciones que sea legítimo, que cumpla con todas las normas y que sea participativo, por un objetivo supremo: mantener el funcionamiento intocable de las instituciones que desde hace unos meses se cuestiona si funcionan bien o no”, finalizó.

