Presidente Gustavo Petro entregó el Colegio-Universidad en El Tarra

Catatumbo

Hasta el municipio de El Tarra, llegó el presidente Gustavo Petro, en compañía de su ministro de educación, Daniel Rojas, para hacer la entrega oficial del Colegio-Universidad de la vereda Bracitos.

Un espacio, que según lo informó el mandatario, integra la educación básica, media y superior, y beneficiará a 391 estudiantes de colegio y a 220 jóvenes que podrán cursar programas técnicos, tecnológicos y profesionales sin salir de su territorio.

Aseguró Petro que su gran objetivo “es que el gran colegio público no solamente enseñe bachillerato sino que también enseñe la educación superior. Y entonces en estas aulas ya van a haber estudiantes, hombres y mujeres en educación superior, técnica, tecnológica y universitaria. Y se extenderá cuando termine este edificio. Es decir, comenzamos, ya no la construcción de la universidad, sino comenzamos el servicio para los jóvenes, de estudiar carreras universitarias aquí, a partir del primero de enero del año entrante”.

La infraestructura está construida sobre un lote de 5.600 m² y con una inversión de $7.650 millones, hasta donde podrán acudir jóvenes de municipios como El Tarra, El Carmen, Hacarí, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, así como comunidades campesinas e indígenas.

Este Colegio - Universidad, según lo informó la presidencia de la República, cuenta con: