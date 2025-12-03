Proyecto del Gobierno propone hasta 30 años de cárcel por porte o venta de fentanilo

En la tarde de este martes, 2 de diciembre, los ministros de Justicia y del Interior, Andrés Idárraga y Armando Benedetti, radicaron en el Congreso de la República el proyecto de ley con el cual buscan penalizar el uso del fentanilo de forma ilegal (como droga recreativa) e imponer penas desde 11 hasta 30 años de cárcel a quienes sean encontrados portándolo, vendiéndolo, traficándolo y produciéndolo.

Además, se determinó imponer un agravante a la pena entre un tercio y la mitad a quienes usen niños, sean servidores públicos, desvíen el uso médico para el tráfico ilegal, pertenezcan a la delincuencia organizada, entre otras conductas que representen una penalidad mayor. Asimismo, se determinó que los procesados por el delito de porte y comercialización ilegal de fentanilo no tendrán acceso a ningún tipo de beneficio o subrogado especial, salvo beneficios por colaboración estipulados por la ley.

El proyecto de ley también propone ponerle ‘tatequieto’ a los médicos o enfermeros que ilegalmente formulen el uso de fentanilo a una persona que no lo requiera por circunstancias médicas. Las penas para quien sea encontrado responsable de esta conducta podrán ser de entre 4 a 12 años de cárcel.

En ese mismo sentido, tanto el Ministerio de Justicia como el Ministerio del Interior explicaron que tanto la Superintendencia de Salud, como el Ministerio de Salud y las entidades territoriales "deberán implementar programas permanentes de vigilancia, control sanitario, prevención del consumo indebido, educación pública y monitoreo del fentanilo y sus análogos“.

Dentro de la exposición de motivos, las dos carteras que impulsan el proyecto reiteraron que "se busca otorgar al Estado colombiano una herramienta jurídica clara, eficaz y proporcional que permita una investigación, judicialización y sanción apropiada de las conductas relacionadas con el fentanilo“.

A su vez, tanto el ministro (e) Andrés Idárraga como el ministro Benedetti, argumentaron que se requiere fortalecer los controles para prevenir el uso y la inundación de esta droga en Colombia. “Sera indispensable que se haga un control efectivo en la cadena de los suministros farmacéuticos y se evite el desvío desde instituciones de salud de fentanilo. Así mismo, es importante la detección temprana de riesgos sanitarios y la adopción de medidas de educación y sensibilización dirigidas a la población” indicaron.

También se hizo una exposición en contexto internacional, donde se presentó la delicada situación que vive Estados Unidos por el uso del fentanilo como droga recreativa, siendo responsable de la mayoría de las muertes por sobredosis en los últimos años.

"Desde la perspectiva de la salud mental, el consumo crónico de fentanilo está asociado con trastornos psiquiátricos graves, entre ellos depresión profunda, trastornos de ansiedad, ideas suicidas, psicosis y deterioro progresivo de las funciones cognitivas. Se presentan afectaciones severas de la memoria, de la capacidad de juicio y del control de impulsos, lo que impacta negativamente la vida laboral, familiar y social del consumido" explicaron desde el concepto médico y científico.

Este es el texto oficial del proyecto que comenzará a discutirse en el Congreso: